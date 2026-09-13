В Кремле оценили объем работы по урегулированию на Украине

В урегулировании конфликта на Украине еще предстоит согласовать многие вопросы, помимо территориального. Об этом «Известиям» сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Сейчас понятие, что нужно согласовать по территориальным вопросам. Но есть и другие вопросы. А их действительно масса, которые предстоит согласовать», — сказал он.

Ушаков отметил, что если произойдет сдвиг по вопросу территорий, то идти дальше по по пути достижения договоренностей станет легче.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что возвращение США к теме урегулирования украинского конфликта дало надежды, однако пока говорить о прямом сотрудничестве рано.

В прошлый вторник, 8 сентября, президенты Владимир Путин и Дональд Трамп совершили телефонный разговор, обсудили визит в Москву и Киев американских представителей Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа.