Путин и Трамп обменялись мнениями по итогам визитов Уиткоффа и Кушнера

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обменялись мнениями по итогам поездок американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.

По словам Ушакова, телефонный разговор длился ровно час и носил конфиденциальный характер.

«Итоги пребывания американских представителей в России оценили со знаком „плюс“. Договор усиливался в вопросах украинского конфликта. Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о его прекращении, что сразу открыло бы перспективы, причем впечатляющие и масштабные, до полного восстановления отношений США и России», — рассказал дипломат.

Трамп в беседе выразил мнение, что прекращение конфликта особенно скажется на торгово-экономических связях обеих стран. Путин поддержал настрой американского президента и положительно оценил посреднические усилия стороны США и лично Дональда Трампа по поиску пути разрешения украинского конфликта.

Лидеры стран условились оставаться на связи и оперативно созваниваться.

Ранее в Кремле выразили надежду на возобновление трехсторонних переговоров по Украине. Москва отдает приоритет мирному пути решения конфликта, подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.