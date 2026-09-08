Лавров дал оценку позиции США в контактах с Россией

Лавров: США во всех контактах с Россией по Украине исходят из реалий

США в диалоге с Россией по украинскому урегулированию учитывают сложившуюся ситуацию на местах, что российская сторона считает конструктивным подходом. Об этом в программе «Большая игра» на Первом канале заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По словам главы МИД, российская сторона видит готовность администрации президента США Дональда Трампа учитывать ее позицию по ключевым вопросам урегулирования.

«То, что американцы во всех своих контактах с нами исходят из реалий, конечно, вызывает позитивный отклик и готовность продолжать разговаривать», — сказал Лавров.

Министр также рассказал о содержании переговоров России с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Он подчеркнул, что обсуждение строится на позиции, которую Трамп сформулировал после возвращения с переговоров в Анкоридже.

По словам Лаврова, американский президент обозначил два принципиальных момента. Первый касается перспектив вступления Украины в НАТО, второй — необходимости учитывать ситуацию на местах.

«Он, во-первых, сказал, чтобы даже забыли пытаться втягивать Украину в Североатлантический альянс. И второй элемент позиции США — признание реалий на земле», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отказался раскрывать подробности поездок Уиткоффа и Кушнера между Москвой и Киевом. По его словам, российская дипломатия придерживается принципа публично сообщать только ту информацию, которую стороны считают необходимым обнародовать.