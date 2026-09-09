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    Песков сделал заявление о трехсторонних переговорах России, США и Украины

    Песков: Кремль рассчитывает на трехсторонние переговоры РФ, США и Украины

    Фото: РИА «Новости»

    В Кремле рассчитывают на возобновление трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге, сообщило РИА «Новости».

    «Мы надеемся, что в обозримой перспективе эти переговоры будут возобновлены», — прокомментировал представитель Кремля.

    Песков добавил, что контакты с «американскими собеседниками» продолжаются.

    Ранее стало известно, что лидеры России и США обменялись мнениями по итогам поездок представителей Соединенных Штатов Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что прекращение конфликта особенно скажется на торгово-экономических связях обеих стран. Путин поддержал настрой американского коллеги.