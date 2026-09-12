Песков оценил перспективу миротворческих усилий США

Возвращение США к вопросу урегулирования украинского конфликта дало некоторые надежды. Об этом в комментарии «Известиям» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что о прямом сотрудничестве России и США по украинскому треку говорить рано.

«Есть миротворческие усилия американцев, за что мы им очень благодарны, которые продолжаются, которые сейчас снова активизировались. И мы искренне надеемся, что эти усилия принесут плоды», — заявил Песков.

В минувший вторник, 8 сентября, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в котором обсудили визит в Москву и Киев специальных американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Помощник российского лидера по международным делам Павел Ушаков заявил, что лидеры двух держав положительно оценили пребывание американских переговорщиков в Москве.

Он добавил, что Трамп в ходе разговора с президентом России заявил о восстановлении торгово-экономических связей после прекращения украинского конфликта.

Путин поддержал настрой американского коллеги и положительно оценил его посреднические усилия в решении кризиса.