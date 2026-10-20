НАТО под предлогом безопасности усилит наблюдение за Черным морем
НАТО направит дополнительные разведывательные средства в Черное море
Североатлантический альянс усилит присутствие в Черном море. Послы стран — членов НАТО договорились направить на восточный фланг дополнительные средства разведки и наблюдения. Об этом представитель объединения Алисон Харт сообщила в соцсети X.
Она рассказала о встрече послов на площадке Североатлантического совета, которая прошла 20 октября и посвящалась безопасности в Черноморском регионе. Харт сообщила, что альянс решил не ограничиваться отправкой средств борьбы с БПЛА. НАТО усилит группировку разведывательными средствами.
«Альянс направит в регион дополнительные силы и средства, включая ресурсы для ведения наблюдения, разведки и проведения криминалистического анализа», — объявила Харт.
Самолеты-разведчики западных стран регулярно кружат над Черным морем. Bombardier Artemis II сил НАТО засекли 17 октября.