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    НАТО под предлогом безопасности усилит наблюдение за Черным морем

    НАТО направит дополнительные разведывательные средства в Черное море

    Фото: РИА «Новости»

    Североатлантический альянс усилит присутствие в Черном море. Послы стран — членов НАТО договорились направить на восточный фланг дополнительные средства разведки и наблюдения. Об этом представитель объединения Алисон Харт сообщила в соцсети X.

    Она рассказала о встрече послов на площадке Североатлантического совета, которая прошла 20 октября и посвящалась безопасности в Черноморском регионе. Харт сообщила, что альянс решил не ограничиваться отправкой средств борьбы с БПЛА. НАТО усилит группировку разведывательными средствами.

    «Альянс направит в регион дополнительные силы и средства, включая ресурсы для ведения наблюдения, разведки и проведения криминалистического анализа», — объявила Харт.

    Самолеты-разведчики западных стран регулярно кружат над Черным морем. Bombardier Artemis II сил НАТО засекли 17 октября.

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