НАТО под предлогом безопасности усилит наблюдение за Черным морем

Североатлантический альянс усилит присутствие в Черном море. Послы стран — членов НАТО договорились направить на восточный фланг дополнительные средства разведки и наблюдения. Об этом представитель объединения Алисон Харт сообщила в соцсети X .

Она рассказала о встрече послов на площадке Североатлантического совета, которая прошла 20 октября и посвящалась безопасности в Черноморском регионе. Харт сообщила, что альянс решил не ограничиваться отправкой средств борьбы с БПЛА. НАТО усилит группировку разведывательными средствами.

«Альянс направит в регион дополнительные силы и средства, включая ресурсы для ведения наблюдения, разведки и проведения криминалистического анализа», — объявила Харт.

Самолеты-разведчики западных стран регулярно кружат над Черным морем. Bombardier Artemis II сил НАТО засекли 17 октября.