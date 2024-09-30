Американский пенсионер признал вину в участии в конфликте за ВСУ

Пенсионер из США Стефан Хаббард признал себя виновным в участии в конфликте на стороне Украины за деньги. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

Американца судят в Москве по статье о наемничестве.

«Да, я согласен с предъявленным обвинением», — сказал Хаббард.

Прокурор напомнила, что мужчина в феврале 2022 года заключил контракт с батальоном теробороны Изюма. Американцу пообещали денежное вознаграждение в размере одной тысячи долларов в месяц. Российские военные задержали Хаббарда в апреле 2022 года.

Судебный процесс над 72-летним наемником начался в сентябре 2024 года. Согласно УК России, американцу грозит до 15 лет лишения свободы. По словам обвиняемого, сейчас он лучше осознает причину конфликта на Украине и с пониманием относится к решениям российской стороны.