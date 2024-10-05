Семь лет колонии запросили у суда для американца Хаббарда

Государственное обвинение запросило семь лет колонии строгого режима для гражданина США Стефана Хаббарда по обвинению в участии в боевых действиях против РФ на стороне ВСУ. Об этом сообщил
«Интерфакс».
Прокуратура также попросила суд учесть признание Хаббардом вины и его возраст. Американец проходит по статье об «Участии наемником в вооруженном конфликте или военных действиях». Максимальное наказание по этой статье — 15 лет заключения.
Следствие установило, что с 2014 года
Хаббард проживал на Украине. Он вступил в ряды территориальной обороны в Изюме, прошел обучение и получил личное огнестрельное оружие. В 2024 году американца пленили российские военные.
По словам обвиняемого, сейчас он лучше принимает глубинную причину конфликта на Украине, а также с пониманием воспринимает решения российской стороны.
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