Государственное обвинение запросило семь лет колонии строгого режима для гражданина США Стефана Хаббарда по обвинению в участии в боевых действиях против РФ на стороне ВСУ. Об этом сообщил «Интерфакс» .

Прокуратура также попросила суд учесть признание Хаббардом вины и его возраст. Американец проходит по статье об «Участии наемником в вооруженном конфликте или военных действиях». Максимальное наказание по этой статье — 15 лет заключения.

Следствие установило, что с 2014 года Хаббард проживал на Украине. Он вступил в ряды территориальной обороны в Изюме, прошел обучение и получил личное огнестрельное оружие. В 2024 году американца пленили российские военные.

По словам обвиняемого, сейчас он лучше принимает глубинную причину конфликта на Украине, а также с пониманием воспринимает решения российской стороны.