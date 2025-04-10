Госдеп потребовал от России освободить американского наемника

Соединенные Штаты призвали российские власти освободить из заключения американца Стивена Хаббарда, который получил срок за наемничество. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, сообщило РИА «Новости».

«Я хочу подчеркнуть то, о чем я говорила в своем заявлении: призываю Россию освободить Стивена Хаббарда, который находится под стражей уже почти три года», — сказала она.

Представитель Госдепа отметила, что правительство продолжает предпринимать все усилия для его освобождения, а также других несправедливо, по мнению США, задержанных американцев.

Россия и США накануне провели обмен заключенными в Абу-Даби. Соединенные Штаты освободили Артура Петрова, арестованного в 2023 году за предполагаемый экспорт микроэлектроники. Российская сторона передала балерину Ксению Карелину. В прошлом году суд назначил американке по делу о госизмене 12 лет колонии строгого режима.