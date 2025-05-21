Опубликован вероятный список США из 9 американцев для обмена с Россией

Вашингтон передал Москве список из девяти американцев, находящихся в местах лишения свободы в России. Их хотят вернуть в рамках возможного обмена заключенными, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

«Американская сторона ранее предоставила Москве список из девяти американцев, находящихся в российских тюрьмах, которых Вашингтон хочет вернуть», — говорится в материале.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили этот вопрос во время телефонных переговоров 19 мая.

По данным агентства, в американский список попал 73-летний наемник Стивен Джеймс Хаббард, признанный судом виновным в участии боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. В него также включили бывшего морского пехотинца Роберта Гилмана, который в состоянии алкогольного опьянения напал на полицейского осенью 2022 года.

США хотят также вернуть старшего сержанта ВС США Гордона Блэка, задержанного за кражу денег у своей русской подруги, Дэниэла Джозефа Шнайдера, похитившего собственного сына у матери. Попали в список на обмен также Джозеф Татер, Майк Трэвис Лик, Дэвид Барнс и Андре Хачатурян.

Не обошлось и без шпиона — Юджина (Евгения) Спектора. Он передавал в Пентагон данные для создания системы высокоскоростного генетического скрининга населения России.