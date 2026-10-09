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    Министр обороны Франции призвала готовиться к масштабному конфликту с Россией

    Фото: РИА «Новости»

    Русофобия французской элиты продолжает набирать обороты. Глава Минобороны республики Катрин Вотрен призвала французов готовиться к масштабному вооруженному конфликту с Россией, сообщило издание Le Monde.

    «Наши вооруженные силы должны готовиться к крупному столкновению, и одновременно с этим, конечно же, выполнять задачи, которые страна ежедневно им поручает», — сказала она.

    Вотрен добавила, что Парижу якобы предельно ясны намерения России. Такое заявление она сделала в ходе выступления перед комитетом по обороне Нацсобрания по вопросу военного бюджета на 2027 год.

    Русофобские заявления звучали не только во Франции, но и в Германии, где определенные политические силы, по словам посла России в Берлине Сергея Нечаева, стремятся пересмотреть итоги Второй мировой войны и замолчать решающий вклад Советского Союза в разгром нацизма.

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