Стало известно жалование вступившего в ВСУ американца Хаббарда

Наемник из США Хаббард получал $1000 в месяц за бои на стороне ВСУ

Американский пенсионер Стефан Хаббард, который принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, получал ежемесячное жалованье в размере тысячи долларов. Об этом сообщил прокурор в ходе заседания в Мосгорсуде, сообщило РИА «Новости» .

По данным следствия, Хаббард подписал контракт с батальоном теробороны Изюма в феврале 2022 года, прошел военную подготовку и получил оружие и снаряжение. В апреле того же года его задержал российский военнослужащий.

В сентябре 2024 года в Мосгорсуде начался судебный процесс над 72-летним американским наемником из Мичигана.

На первом заседании прокурор ходатайствовал о продлении срока ареста подсудимого на шесть месяцев. Судья удовлетворила это ходатайство, оставив Хаббарда в СИЗО до 25 марта. В соответствии с российским УК ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

Ранее обвинительное заключение против двух наемников ВСУ — грузина Алеко Хецуриани и француза Гийома Андреони — передали в Верховный суд ДНР.