США ввели санкции против Международного уголовного суда

Минфин США включил Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в санкционный список. Как сообщила пресс-служба ведомства, это решение влечет за собой блокировку всего имущества или финансовых активов МУС на территории США.

Кроме того американским физическим и юридическим лицам запрещено проводить операции с судом.

Одновременно с этим Минфин США выдал несколько разрешений, позволяющих МУС продолжать определенную работу в ближайшие 180 дней. Речь идет о предоставлении программного обеспечения и облачных сервисов, обслуживания пенсионной программы и обеспечения лиц, содержащихся под стражей МУС.

В пресс-службе Госдепартамента США напомнили, что под санкциями в связи с деятельностью МУС находятся 17 человек. Теперь ограничения распространили на всю судебную организацию.

В ведомстве объяснили, что полугодовой срок должен дать государствам — участникам Международного уголовного суда возможность добиться дипломатического и юридического урегулирования разногласий с Вашингтоном.

«Либо Международный уголовный суд прекратит свои угрозы, либо мы положим конец самому Международному уголовному суду», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Он добавил, что ожидает выхода из состава МУС всех стран-союзников США, особенно тех, кто полагается на американских военных для обеспечения безопасности.

В конце августа Минфин США ввел санкции против четырех представителей Международного уголовного суда. Как сообщили в пресс-службе Госдепартамента, все фигуранты списка инициировали расследования и задержания американцев и израильтян без согласия стран.