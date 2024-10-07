Наемника из США Хаббарда отправили в колонию за наемничество

Московский городской суд приговорил американского гражданина Стефана Хаббарда к шести годам и 10 месяцам колонии общего режима по делу о наемничестве из-за участия в вооруженном конфликте против России на стороне Украины. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Максимальная санкция по данной статье предусматривала лишение свободы на срок до семи лет.
В суде отметили, что Хаббарда осудили за то, что он заключил контракт наемника с батальоном территориальной обороны города Изюма и ежемесячно зарабатывал 1000 долларов США.
Также суд постановил конфисковать в пользу государства принадлежащие Хаббарду денежные средства в размере 142 300 украинских гривен.