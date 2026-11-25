Россия вышла на первый план в качестве великой державы, что является большой заслугой президента страны Владимира Путина. Такое заявление сделал глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время рабочего визита в Москву, его слова привели на сайте Кремля.

«Россия вышла на передний план, на первый план в качестве великой державы. Конечно же, это огромная заслуга президента России в вашем лице, Владимир Владимирович. И я этому обстоятельству искренне рад», — заявил Токаев в ходе встречи с российским коллегой в Кремле.

В рамках визита в российскую столицу Токаев примет участие в международной конференции AI Journey 2026, посвященной развитию искусственного интеллекта. Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» пройдет в Москве 26–28 ноября. В мероприятии примет участие Владимир Путин.

В начале ноября Россия и Казахстан подписали план двустороннего сотрудничества по обороне.