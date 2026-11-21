Глава государства подчеркнул, что Федеральная налоговая служба за прошедшие годы заметно нарастила потенциал. Сегодня это современная структура, которая отвечает требованиям времени.

«Такой системный подход позволяет повышать эффективность работы налоговых органов, совершенствовать административные процедуры, задавать высокие стандарты оказания государственных услуг гражданам и бизнесу», — подчеркнул Путин.

По словам президента, слаженная работа налоговиков напрямую влияет на деловой климат в стране и конкурентоспособность российской юрисдикции. От нее также зависят стабильные поступления в бюджеты и решение крупных задач в науке, образовании, медицине и культуре.

В завершение Путин пожелал сотрудникам успехов и новых достижений.

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