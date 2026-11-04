Россия и Казахстан подписали план сотрудничества по обороне

План двустороннего сотрудничества между министерствами обороны России и Казахстана на 2027 год подписали в Астане. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Подписи под документом поставили министры обороны Андрей Белоусов и Айдос Мырзахметов. Церемония прошла в среду.

Глава российского военного ведомства прибыл в Казахстан с рабочим визитом. Ранее он провел переговоры с руководителем оборонного ведомства республики.

Мырзахметов стал министром обороны в сентябре 2026 года. Он сменил на посту своего предшественника Даурена Косанова после трагической гибели военных во время учений на Каспии. До этого глава ведомства командовал Силами специальных операций Вооруженных сил республики.

На полях саммита ШОС в сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что конфликтов между казахами и русскими на политической почве никогда не было.