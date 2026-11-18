Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили переговоры в Шэньчжэне. Встреча с участием двух делегаций и последующая беседа в узком составе заняли более двух часов, сообщил ТАСС .

Сначала лидеры провели переговоры в расширенном формате в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан».

Обсуждение началось около полудня по местному времени. Основной темой стали перспективы дальнейшего экономического взаимодействия России и Китая.

Затем беседа продолжилась за рабочим завтраком в узком составе. Российского президента сопровождали глава МИД Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков.

Ранее Путин заявил, что Россия и Китай сохраняют согласованный внешнеполитический курс, несмотря на сложившуюся непростую международную обстановку. По его словам, страны готовы работать ради экономического развития и мира в АТР.