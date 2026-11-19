Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп прибыли на трехстороннюю встречу с главой КНР Си Цзиньпином. О начале переговоров сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств затронут множество вопросов, в том числе о сотрудничестве и влиянии на международную обстановку.

Помощник Путина Юрий Ушаков отмечал, что переговоры вряд ли обойдутся без обсуждения вопроса Украины.

Путин и Си Цзиньпин для трехсторонней встречи выбрали классические галстуки в темно-красных тонах. Трамп предстал в ярко-синем галстуке.

Во вступительном слове Путин выразил Си Цзиньпину признательность за организацию встречи. Российский лидер предложил коллегам обсудить энергетическую безопасность, глобальные и региональные связи.

Ранее жители Китая ярко приветствовали кортеж Путина по дороге в отель в Шэньчжэне перед встречей с Си Цзиньпином и Трампом.