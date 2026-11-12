Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву
Спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф прибыли в столичный аэропорт Внуково. Об этом сообщил ТАСС.
В воздушной гавани переговорщиков встретил спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Кортеж высоких гостей выехал из аэропорта.
Представители Соединенных Штатов обсудят с президентом Владимиром Путиным итоги завершившейся накануне трехсторонней встречи в Абу-Даби.
На переговорах Россия и Украина при содействии американских посредников достигли соглашения о масштабном обмене пленными. Основной темой консультаций была будущая архитектура безопасности в Европе.
Джаред Кушнер и глава российской делегации Владимир Мединский высоко оценили переговорный процесс.
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