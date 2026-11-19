Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС завершилась. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Трамп покинул комнату, в которой проходила встреча», — отметили журналисты.

Двусторонние переговоры прошли в Шэньчжэне. Они начались около 12:15 (07:15 по московскому времени) и продлились меньше часа. Лидеры стран не стали делать совместных заявлений по итогам встречи.

В предыдущий раз Путин и Трамп виделись в августе 2025 года в Анкоридже — 15 месяцев назад. Этот контакт стал для президентов восьмым за время руководства государствами.

Во время переговоров глава Белого дома назвал российского лидера своим другом. Американский президент добавил, что рад его видеть. Президенты пожали друг другу руки, а затем Трамп что-то прошептал Путину на ухо.