Мишустин обновил перечень кураторов госпрограмм
Глава кабмина Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень кураторов государственных программ на уровне вице-премьеров. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Первый вице-премьер Денис Мантуров будет отвечать за программу «Юстиция». Руководителю аппарата правительства Ирине Окладниковой досталась «Обеспечение функционирования высших органов государственной власти Российской Федерации».
В ведении главы Минфина Антона Силуанова — «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков».
Полпред президента в ДФО Олег Кожемяко будет курировать госпрограммы социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа и арктической зоны.
Развитием транспортной системы займется экс-глава Минтранса Андрей Никитин. Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко передали госпрограмму «Информационное общество».
В конце октября Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими заместителями.