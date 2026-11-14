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    Мишустин обновил перечень кураторов госпрограмм

    Фото: РИА «Новости»

    Глава кабмина Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень кураторов государственных программ на уровне вице-премьеров. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров будет отвечать за программу «Юстиция». Руководителю аппарата правительства Ирине Окладниковой досталась «Обеспечение функционирования высших органов государственной власти Российской Федерации».

    В ведении главы Минфина Антона Силуанова — «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков».

    Полпред президента в ДФО Олег Кожемяко будет курировать госпрограммы социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа и арктической зоны.

    Развитием транспортной системы займется экс-глава Минтранса Андрей Никитин. Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко передали госпрограмму «Информационное общество».

    В конце октября Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими заместителями.

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