Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером могут начаться в полдень

Переговоры президента Владимира Путина со спецпосланниками главы Белого дома Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом запланированы на 12:00. Об этом сообщил журналист ИС «Вести» Александр Христенко.

«Они запланированы на 12:00. Это официальное время начала, но все может еще сдвинуться», — отметил корреспондент.

Он добавил, что администрация президента сообщит переговорщикам, когда российский лидер будет готов их принять.

Накануне помощник Путина Юрий Ушаков и пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщили, что глава государства намерен принять американских посланников 12 ноября в первой половине дня. На встрече обсудят результаты завершившихся накануне переговоров в «Абу-Даби».

Уиткофф и Кушнер прилетели во Внуково утром в четверг.