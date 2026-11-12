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    Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером могут начаться в полдень

    Фото: РИА «Новости»

    Переговоры президента Владимира Путина со спецпосланниками главы Белого дома Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом запланированы на 12:00. Об этом сообщил журналист ИС «Вести» Александр Христенко.

    «Они запланированы на 12:00. Это официальное время начала, но все может еще сдвинуться», — отметил корреспондент.

    Он добавил, что администрация президента сообщит переговорщикам, когда российский лидер будет готов их принять.

    Накануне помощник Путина Юрий Ушаков и пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщили, что глава государства намерен принять американских посланников 12 ноября в первой половине дня. На встрече обсудят результаты завершившихся накануне переговоров в «Абу-Даби».

    Уиткофф и Кушнер прилетели во Внуково утром в четверг.

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