Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером могут начаться в полдень
Переговоры президента Владимира Путина со спецпосланниками главы Белого дома Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом запланированы на 12:00. Об этом сообщил журналист ИС «Вести» Александр Христенко.
«Они запланированы на 12:00. Это официальное время начала, но все может еще сдвинуться», — отметил корреспондент.
Он добавил, что администрация президента сообщит переговорщикам, когда российский лидер будет готов их принять.
Накануне помощник Путина Юрий Ушаков и пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщили, что глава государства намерен принять американских посланников 12 ноября в первой половине дня. На встрече обсудят результаты завершившихся накануне переговоров в «Абу-Даби».
Уиткофф и Кушнер прилетели во Внуково утром в четверг.
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