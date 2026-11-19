На трехсторонней встрече в Шэньчжэне президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину обсудить тему глобальных и региональных связей. Его слова привела пресс-служба Кремля.

«Безусловно, нам стоит обсудить глобальные и региональные экономические связи, продовольственную безопасность и энергетическую», — сказал президент.

Си Цзиньпин заявил, что на сегодняшней встрече в центре обсуждений — сохранение мира и укрепление стратегической стабильности в отношениях ведущих держав. По его словам, когда крупные страны находятся в согласии, то в мире сохраняется спокойствие, а их вражда порождает хаос.

Трамп на встрече отметил, что для него честь находиться здесь. По его мнению, России, КНР и Америке необходимо вести диалог.

Путин подчеркнул, что Россия, Китай и США способны укрепить стабильность в мире, если будут взаимодействовать конструктивно.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков положительно оценил встречу Путина и Трампа.