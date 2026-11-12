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    Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланников главы Белого дома Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом сообщил ТАСС.

    Во встрече приняли участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощники российского лидера Юрий Ушаков и Владимир Мединский.

    Глава государства попросил передать американскому коллеге Дональду Трампу благодарность за организацию контактов России и Украины. Он также выразил признательность первой леди США Мелании Трамп за участие в разрешении тяжелой гуманитарной ситуации в Алешках.

    По словам Кушнера, переговорщики по окончании визита в Москву намерены посетить Киев.

    Путин обсудил с эмиссарами Соединенных Штатов вопросы, которые ведут к урегулированию украинского кризиса. Встреча состоялась по результатам терхсторонних переговоров, которые прошли 10–11 ноября в Абу-Даби.

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