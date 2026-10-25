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    «Русские везде». Постпред Ульянов высмеял фон дер Ляйен после слов о России

    Ульянов: фон дер Ляйен убеждена, что Россия причастна к миграционному хаосу в ЕС

    Фото: РИА «Новости»

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высмеял заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о якобы причастности Москвы и Минска к миграционному кризису в Европе. Об этом он написал в соцсети X.

    «Русские тут, русские там, могучие русские везде. И для нее нет сомнений в том, что миграционный хаос в Европе вызван Россией. Браво! Без комментариев», — отметил постпред.

    Ульянов отреагировал на пост, в котором опубликовал фрагмент из выступления фон дер Ляйен в Европарламенте. Она прямо обвинила Россию и Белоруссию в организации миграционного кризиса в ЕС якобы с целью посеять страх и доставить проблем европейским властям.

    Ранее фон дер Ляйен сбежала из зала Европарламента во время выступления словацкого депутата Милана Угрика. Парламентарий раскритиковал ее планы по выделению 70 миллиардов евро на нужды Украины.

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