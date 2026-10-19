Трамп назвал условие для конца Европы

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Европе настанет конец, если она не закроет свои границы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Если Европа не закроет свои границы и не выдворит преступников, таких как люди, которые протестуют, Европе придет конец», — сказал глава Белого дома.

Заявление Трампа прозвучало на фоне запрета французских властей на собрания и демонстрации в Марселе, отреагировавших на напряженную обстановку в городе после беспорядков 17 октября. Тогда более 600 полицейских получили ранения во время протестов, а также задержаны свыше двух тысяч человек.

Кандидат в президенты Франции от левых Рафаэль Глюксманн заявил, что Франция прекратила существовать как государство. По его словам, все стали свидетелями нападения на республику.