Трамп назвал условие для конца Европы
Трамп предрек конец Европе, если она не закроет границы
Президент США Дональд Трамп предупредил, что Европе настанет конец, если она не закроет свои границы. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Если Европа не закроет свои границы и не выдворит преступников, таких как люди, которые протестуют, Европе придет конец», — сказал глава Белого дома.
Заявление Трампа прозвучало на фоне запрета французских властей на собрания и демонстрации в Марселе, отреагировавших на напряженную обстановку в городе после беспорядков 17 октября. Тогда более 600 полицейских получили ранения во время протестов, а также задержаны свыше двух тысяч человек.
Кандидат в президенты Франции от левых Рафаэль Глюксманн заявил, что Франция прекратила существовать как государство. По его словам, все стали свидетелями нападения на республику.