Сегодня 23:10 Протесты во Франции. Тысячи задержанных, сотни пострадавших и закрытые университеты Фото: РИА «Новости» Мир

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Во Франции с середины сентября продолжаются массовые протесты школьников и студентов, к которым присоединились преподаватели и профсоюзы. Полиция задержала почти восемь тысяч человек, большинство из которых несовершеннолетние. Власти сообщили о сотнях пострадавших, а студенческие организации заявили о закрытии или блокировке 90% университетов. Что происходит во Франции и чего добиваются протестующие — в материале 360.ru.

Что происходит во Франции 14 октября Протесты французских школьников и студентов продолжились 14 октября, на следующий день после общенациональных демонстраций. По информации Agence France-Presse, учащиеся вновь заблокировали несколько учебных заведений в Париже, в том числе лицеи Вольтера и Элен-Буше. Акции прошли и в других городах страны. В департаменте Рона местные власти зафиксировали собрания протестующих возле 11 лицеев и университета Лион-3. В отдельных местах участники акций бросали различные предметы и использовали пиротехнику. В Бордо загорелись мусорные контейнеры возле одного из лицеев. По информации полиции, огонь распространился на фасад и первый этаж здания.

Интересно Французские власти заявили о сокращении числа закрытых учебных заведений. Министр национального образования Эдуар Жеффре сообщил 14 октября в эфире BFMTV, что из 3700 лицеев страны не работают менее 200. По его оценке, это около 4% учреждений. Неделей ранее, 6 октября, по данным Министерства образования, занятия были полностью или частично приостановлены в 891 учебном заведении, сообщил Euronews.

Сколько человек вышли на протесты и почему закрываются университеты Очередная общенациональная акция протеста состоялась 13 октября. По данным МВД Франции, в ней участвовали 161,5 тысячи человек. Организаторы из объединения студенческих и школьных профсоюзов оценили число демонстрантов в 480 тысяч. Только в Париже, по подсчетам МВД, на улицы вышли 41,5 тысячи человек. По оценке студенческих профсоюзов, 13 октября во Франции были закрыты или заблокированы 90% из порядка 70 университетов. Министерство высшего образования представило значительно более низкую оценку: по его данным, протесты нарушили работу примерно трети учреждений высшего образования.

Интересно К демонстрациям школьников присоединились студенты университетов, преподаватели и представители профсоюзов. Акции прошли в Париже, Лионе, Нанте, Страсбурге, Тулузе, Бордо и Марселе. В пригороде Парижа Сен-Дени участников протестов поддержала шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Столкновения с полицией и тысячи задержанных Большинство демонстраций 13 октября прошли мирно, однако в некоторых городах произошли столкновения с полицией. В Париже участники беспорядков поджигали автомобили, пытались возводить баррикады и бросали предметы в правоохранителей. Полиция применила слезоточивый газ. Аналогичные средства использовали во время акции в Лионе, сообщило AFP. По последним данным Министерства юстиции Франции, которые 14 октября привел телеканал TF1, с начала протестов задержали 7950 человек, включая 6773 несовершеннолетних. Под стражей оставили 26 человек, девять из которых несовершеннолетние.

Фото: РИА «Новости»

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню сообщил 14 октября, что с начала выступлений пострадали 937 полицейских и жандармов, в том числе 40 — во время акций 13 октября. Кроме того, по его данным, ранения получили 149 сотрудников системы образования и 248 учащихся. Отдельное внимание привлекли сообщения о тяжелых травмах школьников во время столкновений с полицией. В Лансе подросток лишился кисти после взрыва полицейской гранаты. В Туре другой учащийся потерял глаз. AFP сообщило, что 13 октября одному из полицейских предъявили обвинение в насилии при отягчающих обстоятельствах в связи с происшествием в Туре.

Интересно Генеральная инспекция национальной полиции Франции (IGPN), которая занимается проверкой действий правоохранителей, начала 36 расследований в связи с возможным применением насилия во время протестов.

Почему во Франции начались протесты школьников и студентов Протестное движение зародилось в сентябре в столичном регионе Иль-де-Франс.Учащиеся лицея Сент-Экзюпери 21 сентября в пригороде Парижа Кретее заблокировали вход в учебное заведение. Они выступили против нехватки преподавателей, а также отсутствия ставок социального работника и школьного психолога. Впоследствии акции распространились на другие учебные заведения региона, а затем охватили различные города Франции. К организации выступлений подключился профсоюз старшеклассников Union syndicale lycéenne (USL).

Интересно Среди основных требований протестующих — увеличение финансирования образования, решение проблемы нехватки преподавателей, ремонт ветшающих школьных зданий, снижение учебной нагрузки. Учащиеся также выражают недовольство системой поступления в университеты Parcoursup (специализация школьников перед поступлением в высшее учебное заведение).

По данным организаторов, протестующие 29 сентября заблокировали более 400 лицеев. Министерство образования сообщало о нарушении работы 338 учебных заведений. Уже 1 октября ведомство зафиксировало проблемы в работе 1027 учреждений, из которых 222 были заблокированы. Демонстрации сопровождались столкновениями с полицией, поджогами и повреждением зданий. Протесты продолжаются на фоне обсуждения французскими властями проекта бюджета на 2027 год. Участники движения требуют дополнительно выделить на образование 10 миллиардов евро. Правительство, в свою очередь, пытается сократить бюджетные расходы в условиях высокой долговой нагрузки.

Фото: РИА «Новости»

Как власти Франции реагируют на протесты На фоне массовых выступлений правительство объявило о мерах по устранению нехватки преподавателей. Министр образования Эдуар Жеффре 8 октября пообещал направить 3000 преподавателей на замену отсутствующим учителям в наиболее проблемные учебные заведения. По состоянию на 14 октября около 2000 преподавателей из числа штатных специалистов, работающих на заменах, уже направили в школы, сообщило Министерство образования. Кроме того, власти наняли 170 сотрудников по контракту из 920, на привлечение которых ранее дали разрешение. Эти данные Жеффре привел во время выступления в Национальном собрании. Власти также запустили онлайн-платформу для сбора предложений учащихся. По словам министра, к 14 октября через нее поступило более 90 тысяч обращений. Жеффре пообещал подготовить ответы на требования протестующих. Ранее премьер-министр Себастьян Лекорню сообщил о намерении правительства внести поправки в проект бюджета с учетом некоторых предложений школьников. Однако организаторы протестов считают принятые меры недостаточными и не намерены прекращать выступления.