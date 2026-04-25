В Европарламенте заявили, что Польша проиграла из-за кредита ЕС Украине

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник раскритиковала решение Евросоюза о кредите Украине на 90 миллиардов евро и заявила, что Варшава из-за этого оказалась в проигрыше. Об этом политик написала в соцсети X .

Политик посчитала, что соглашение поставило Варшаву в худшее положение по сравнению с другими участниками договоренностей.

«Все произошло быстро. Венгрия разблокировала пожертвование ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро, [украинский президент Владимир] Зеленский разблокировал российскую нефть для Венгрии, а довольная [глава Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен ждет только введения евро в Венгрии и отмены права вето ЕС», — написала депутат.

По словам Зайончковской-Герник, польские власти допустили серьезную ошибку, когда согласились на это решение. Она заявила, что Венгрия в итоге добилась восстановления транзита российских ресурсов, а Польша взяла на себя долговые обязательства и ничего не получила взамен.

«Мы будем выплачивать это многомиллиардное пожертвование Украине. Мне надоело безрассудство наших политиков!» — подчеркнула она.

Ранее послы стран ЕС одобрили 20-й пакет санкций против России и кредит Украине на 90 миллиардов евро после возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Венгрия и Словакия называли это своим ключевым условием.