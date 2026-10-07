Елисейский дворец хранит молчание, пока французская полиция «трамбует и месит детей» в центре Западной Европы. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik .

«Эти кадры вчера видели все, кто следит за политической международной повесткой. <…> Французская полиция, я могу использовать только слово „месила“, трамбовала своих собственных детей почем зря», — сказала она.

Речь идет о манифестациях старшеклассников, в которых приняли участие 256 тысяч человек по всей стране. Акции протеста начались в конце сентября и охватили всю Францию. Протестующие выступают против чрезмерной учебной нагрузки, недостатка педагогов и прочих трудностей в сфере образования.

Захарова отметила, что в центре Западной Европы разворачивается настоящее «ледовое побоище» полицейских с детьми, на которое французское правительство закрыло глаза. Также на события не обратила внимания глава евродипломатии Кая Каллас.