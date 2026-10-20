СМИ узнали о споре в Евросоюзе из-за внешнеполитических полномочий фон дер Ляйен

Италия потребовала поставить внешнюю политику Евросоюза под контроль правительств стран-членов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Financial Times .

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 16 сентября предложила предоставить Канаде статус ассоциированного члена ЕС и создать новый орган — Европейский совет безопасности. Вторая инициатива вызвала недовольство, поскольку эта структура будет дублировать функции НАТО.

Также Еврокомиссия рассматривает возможность взять на себя часть полномочий дипломатического ведомства ЕС.

Все это вызвало опасения, что Брюссель чрезмерно усилится. Власти Италии в документе, оказавшемся в распоряжении издания, подчеркнули необходимость тесного взаимодействия с национальными правительствами при решении внешнеполитических и оборонных вопросов. Они настаивают на сохранении принципа ротации в дипслужбе.

Ранее политолог Вадим Сипров назвал неизбежным конфликт фон дер Ляйен и главы евродипломатии Каи Каллас.