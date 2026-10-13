Во Франции полиция применила слезоточивый газ против протестующих школьников

Около 360 акций протеста провели учащиеся Франции 13 октября, на второй день общенациональной забастовки. Об этом телеканал BFMTV.

По подсчетам, на первую половину дня на улицы вышли порядка 30 тысяч человек. К школьникам и студентам присоединились учителя.

По информации министра образования Эдуара Жеффре, днем были заблокированы 214 школ. Профсоюз учителей заявил, что порядка 90% вузов также не работали.

В Нанте и Сен-Назере педагоги присоединились к демонстрантам. В Страсбурге и Лионе полиция применила против протестующих слезоточивый газ.

Участники волнений требуют увеличить финансирование школ, повысить зарплаты учителям, чтобы восстановить штат преподавателей. Это уже не первая волна демонстраций с начала осени.

Подробнее о «школьных протестах» и их причинах — в материале 360.ru.