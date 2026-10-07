Первый из депутатов Госдумы нового созыва решил сложить полномочия

В Государственную думу внесли постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Ирины Елиферовой. Документ опубликован в электронной базе парламента, сообщило РИА «Новости» .

Основанием стало личное заявление парламентария, связанное с переходом на другую работу. Какую именно должность она может занять, пока неизвестно. В постановлении предлагается прекратить полномочия Елиферовой с 2 октября.

Елиферова прошла в Госдуму по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов от «Единой России». В случае утверждения решения она может стать первым депутатом нового созыва, досрочно сложившим полномочия.

Сейчас Елиферова также работает заместителем руководителя исполкома Московского городского регионального отделения партии и возглавляет отдел агитационно-пропагандистской работы. Кроме того, она входит в региональный политический совет «Единой России» и координирует партийный проект «Женское движение Единой России».

Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов досрочно сложил свои полномочия.