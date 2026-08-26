Кабмин утвердил меры поддержки пострадавшего от атак на Wildberries бизнеса

Меры поддержки для предпринимателей, пострадавших от ударов по складам Wildberries, утвердили в кабмине. Как сообщили в пресс-службе правительства, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Пострадавшие бизнесмены получат годовую отсрочку по налогам и страховым взносам. Льгота будет действовать для платежей, которые нужно внести с августа 2026 года по июль 2027 года. Под отсрочку попадают НДС (кроме импортного), налог на прибыль, а также налоги по упрощенной системе и автоматизированной системе. После окончания срока долг можно выплачивать постепенно — равными частями в течение года.

Также предпринимателей временно освободили от налоговых проверок до конца года. Полгода бизнесменам дали на то, чтобы разобраться с долгами: государство пока не будет требовать их уплаты или списывать принудительно.

Атаки на логистические центры Wildberries продолжаются. Так, в ночь на 26 августа ударили по складу маркетплейса в Котовске Тамбовской области.