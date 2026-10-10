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    В МИД заявили о вмешательстве через Starlink в дела более 10 стран

    Представитель МИД Васильев: 10 стран пострадали от вмешательства Starlink

    Фото: РИА «Новости»

    Более 10 стран пострадали от вмешательства в их внутренние дела через систему космической связи Starlink. Об этом заявил начальник отдела департамента международной информбезопасности МИД России Борис Васильев на II Глобальном цифровом форуме в Москве, сообщило РИА «Новости».

    По словам дипломата, в Иране и Венесуэле спутниковый интернет использовали для организации протестов. С похожей ситуацией столкнулись и другие государства.

    «Этих стран уже более 10. К сожалению, не все они готовы себя называть, но в закрытом диалоге они с нами делятся, что тоже становятся жертвами такой ситуации, — подчеркнул Васильев.

    Он отметил, что постепенное внедрение американской спутниковой связи становится реальной угрозой для суверенитета многих государств и масштаб проблемы только растет.

    Форум проходит в Москве с 8 по 10 октября.

    Ранее в Кембриджском университете назвали соглашение ряда стран с бизнесменом Илоном Маском по Starlink «сделкой с дьяволом».

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