В МИД заявили о вмешательстве через Starlink в дела более 10 стран

Более 10 стран пострадали от вмешательства в их внутренние дела через систему космической связи Starlink. Об этом заявил начальник отдела департамента международной информбезопасности МИД России Борис Васильев на II Глобальном цифровом форуме в Москве, сообщило РИА «Новости» .

По словам дипломата, в Иране и Венесуэле спутниковый интернет использовали для организации протестов. С похожей ситуацией столкнулись и другие государства.

«Этих стран уже более 10. К сожалению, не все они готовы себя называть, но в закрытом диалоге они с нами делятся, что тоже становятся жертвами такой ситуации, — подчеркнул Васильев.

Он отметил, что постепенное внедрение американской спутниковой связи становится реальной угрозой для суверенитета многих государств и масштаб проблемы только растет.

Форум проходит в Москве с 8 по 10 октября.

Ранее в Кембриджском университете назвали соглашение ряда стран с бизнесменом Илоном Маском по Starlink «сделкой с дьяволом».