Путин отметил важность вопроса повышения цифровой безопасности в России

Вопрос повышения цифровой безопасности в России является важным и актуальным. Об этом на совещании заявил президент Владимир Путин.

«Сегодня предлагаю обсудить крайне важный и актуальный вопрос — повышение уровня цифровой безопасности в России», — отметил он.

Президент обратил внимание, что от внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие государства и общества. По его словам, в стране системно формируют контур экономики и социальной сферы, а также активно распространяют сервисы на основе ИИ, передовых подходов в сфере хранения, обработки и передачи данных.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о возможной встрече Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и американским коллегой Дональдом Трампом. Он объяснил, что переговоры лидеров на форуме АТЭС пока не согласовали.