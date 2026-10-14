Сбербанк подтвердил атаки на ЦОД

Все сервисы Сбербанка после атак ВСУ на дата-центр в Балакове Саратовской области работают в штатном режиме. Об этом заявил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин, его процитировал ТАСС .

ВСУ ударили по объекту в ночь на 14 октября.

«Мы подтверждаем факт атаки на центр обработки данных», — уточнил он.

Ранее украинские боевики с помощью беспилотников ударили по ЦОД «Яндекса» во Владимире и в Рязанской области. В сервисах компании произошел сбой, специалисты продолжают восстанавливать все функции платформ.

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство вместе с Минобороны работает над задачей защиты дата-центров. Он также назвал удары по объектам «Яндекса» беспрецедентной атакой. Министр уточнил, что сервисы продолжают работать, специалисты уделяют внимание в том числе вопросам резервирования.