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    Сбербанк подтвердил атаки на ЦОД

    Фото: РИА «Новости»

    Все сервисы Сбербанка после атак ВСУ на дата-центр в Балакове Саратовской области работают в штатном режиме. Об этом заявил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин, его процитировал ТАСС.

    ВСУ ударили по объекту в ночь на 14 октября.

    «Мы подтверждаем факт атаки на центр обработки данных», — уточнил он.

    Ранее украинские боевики с помощью беспилотников ударили по ЦОД «Яндекса» во Владимире и в Рязанской области. В сервисах компании произошел сбой, специалисты продолжают восстанавливать все функции платформ.

    Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство вместе с Минобороны работает над задачей защиты дата-центров. Он также назвал удары по объектам «Яндекса» беспрецедентной атакой. Министр уточнил, что сервисы продолжают работать, специалисты уделяют внимание в том числе вопросам резервирования.

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