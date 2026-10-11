Эстонский премьер-министр Кристен Михал стал очередным «спринтером» после главы евродипломатии Каи Каллас из-за предложения обсудить на заседании Евросовета увеличение поддержки Украины по уничтожению нефтеперерабатывающих заводов в России. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в телеграм-канале .

Дипломат назвала Михала «руинщиком», который занимал три министерских поста — по климату Эстонии, экономики и инфраструктуры страны, юстиции, но каждый ровно по году. Она задалась вопросом, кто его уполномочил говорить от имени всего Евросоюза.

«Весь ЕС гадает: от чьего имени вещает Кая Каллас, которую никто не наделял полномочиями делать все эти глупейшие заявления. Теперь еще один эстонский „спринтер“ объявился», — подчеркнула Захарова.

Дипломат добавила, что такие вот проходимцы и затаскивают Европу в омут противостояния, причем весьма незатейливым способом.

Ранее Захарова процитировала выражение древнегреческого писателя и философа Плутарха про гниющую рыбу, отметив, что Евросоюз начал вонять с Каллас.