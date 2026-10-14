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    Угрозы нет, но надо вооружаться. Рютте сделал настораживающее заявление о России

    Генсек НАТО заявил об отсутствии непосредственной угрозы со стороны России

    Фото: РИА «Новости»

    В НАТО не видят угрозы со стороны России, но к противостоянию надо готовиться, заявил генсек альянса Марк Рютте. Об этом сообщил ТАСС.

    «Сейчас НАТО не видит непосредственной угрозы нападения России», — отметил Рютте на пресс-конференции в Таллине.

    Вместе с тем, он призвал партнеров по альянсу повышать военные расходы по примеру Эстонии, инвестировать в производство вооружений и наращивать поддержку Украины.

    Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что жителей страны пугают войной с Россией ради политических целей. Он обвинил в нагнетании алармистских настроений премьер-министра Дональда Туска.

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