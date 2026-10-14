Угрозы нет, но надо вооружаться. Рютте сделал настораживающее заявление о России

Генсек НАТО заявил об отсутствии непосредственной угрозы со стороны России

В НАТО не видят угрозы со стороны России, но к противостоянию надо готовиться, заявил генсек альянса Марк Рютте. Об этом сообщил ТАСС .

«Сейчас НАТО не видит непосредственной угрозы нападения России», — отметил Рютте на пресс-конференции в Таллине.

Вместе с тем, он призвал партнеров по альянсу повышать военные расходы по примеру Эстонии, инвестировать в производство вооружений и наращивать поддержку Украины.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что жителей страны пугают войной с Россией ради политических целей. Он обвинил в нагнетании алармистских настроений премьер-министра Дональда Туска.