Песков заявил, что Россия будет биться за возвращение своих активов
Россия видит сложности с возвратом заблокированных Европой активов, но все равно будет добиваться их восстановления. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.
По словам пресс-секретаря президента, Россия будет предпринимать все возможные меры по разным направлениям.
«Это и юридическая работа, судебные разбирательства, судебные преследования, для того чтобы биться за возвращение своих сворованных активов», — сказал Песков.
Ранее посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что Россия примет ответные меры в случае конфискации своих активов властями Канады.
Он объяснил, что в канадском парламенте на рассмотрении находятся две инициативы, касающиеся распоряжения активами. Законопроект S-214 о суверенных активах после одобрения сенатом поступил в палату общин. Документ C-219 затрагивает имущество лиц и организаций, находящихся под санкциями. По словам Степанова, такие действия незаконны и вызовут незамедлительный ответ со стороны России.