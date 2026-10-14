360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Песков заявил, что Россия будет биться за возвращение своих активов

    Фото: РИА «Новости»

    Россия видит сложности с возвратом заблокированных Европой активов, но все равно будет добиваться их восстановления. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.

    По словам пресс-секретаря президента, Россия будет предпринимать все возможные меры по разным направлениям.

    «Это и юридическая работа, судебные разбирательства, судебные преследования, для того чтобы биться за возвращение своих сворованных активов», — сказал Песков.

    Ранее посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что Россия примет ответные меры в случае конфискации своих активов властями Канады.

    Он объяснил, что в канадском парламенте на рассмотрении находятся две инициативы, касающиеся распоряжения активами. Законопроект S-214 о суверенных активах после одобрения сенатом поступил в палату общин. Документ C-219 затрагивает имущество лиц и организаций, находящихся под санкциями. По словам Степанова, такие действия незаконны и вызовут незамедлительный ответ со стороны России.

    Читайте также

    В Европе шесть стран выдвинули ультиматум по новому бюджету ЕС

    Шохин раскрыл смысл введения временного управления в активах западных фирм

    Госсовет Бельгии признал незаконным отказ в разморозке активов российского банка

    В Европе шесть стран выдвинули ультиматум по новому бюджету ЕС

    Шохин раскрыл смысл введения временного управления в активах западных фирм

    Госсовет Бельгии признал незаконным отказ в разморозке активов российского банка