В документе также прописано обеспечение национальной безопасности в Арктической зоне. В указе прописано, что произведенная в Арктике доля валового продукта должна составлять 8,4% к 2035 году. Доля инвестиций в основной капитал — 12,6%. Объем перевозок к указанному сроку должен составить 110-150 миллионов тонн.

Глава государства поручил правительству разработать комплексный план развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора. Срок исполнения — полгода.

В конце октября вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия и США могли бы разрабатывать совместные проекты в Арктике. Стороны могли бы осуществлять реализацию инициатив в области СПГ и освоении заполярных месторождений.