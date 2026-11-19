Путин заявил, что Россию, КНР и США объединяет ответственность за мир

Россию, Китай и Соединенные Штаты объединяет общая ответственность за мир и безопасность. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и американским лидером Дональдом Трампом.

«Три наши государства объединяет не только статус стран-победительниц во Второй мировой войне, но главное — совместная ответственность за поддержание международного мира и безопасности», — подчеркнул Путин.

Трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и США проходит 19 ноября в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.

Для мероприятия Путин и Си Цзиньпин выбрали галстуки в темно-красных тонах. Трамп появился в ярко-синем галстуке.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что переговоры вряд ли обойдутся без обсуждения темы украинского урегулирования.