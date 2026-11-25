WSJ: Стубб и Стере звонили Путину, стобы обсудить безопасность на Балтике

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере звонили российскому лидеру Владимиру Путину в октябре, в том числе, чтобы обсудить безопасность на Балтике. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, одной из главных задач европейских лидеров было не допустить столкновения с Россией «на заднем дворе». Стубб и Стере хотели снизить напряженность.

Они заверили Путина, что не собираются перекрывать важный для Москвы судоходный маршрут в Балтийском море.

Непосредственно после звонка Путин заявил, что Стубб и Стере в ходе разговора подчеркнули, что страны Европы стремятся к соблюдению международного морского права.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в районе Балтики сейчас наблюдается опасная тенденция расширения террористической активности.