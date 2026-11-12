Более 70 стран приняли участие в первом Международном форуме обеспечения коллективной безопасности
Росконгресс подвел итоги первого форума по коллективной безопасности ОДКБ
В Москве 10 и 11 ноября прошел первый Международный форум обеспечения коллективной безопасности, в котором приняли участие представители более 70 стран. Об этом сообщила пресс-служба Фонда Росконгресс.
Организаторами выступили Министерство иностранных дел России и Фонд Росконгресс при поддержке правительства. Форум провели в рамках председательства России в ОДКБ под девизом «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель, общая ответственность».
В приветствии участникам президент России Владимир Путин отметил, что мероприятие собрало представителей власти, военных ведомств, предприятий ОПК, ученых и экспертов из стран — членов ОДКБ. По его словам, важно и дальше наращивать потенциал организации, координировать усилия в сфере обороны, борьбы с терроризмом, киберпреступностью и нелегальной миграцией.
Глава МИД России Сергей Лавров в своем выступлении описал, что подразумевается под евразийской безопасностью.
«Когда говорим о военно-политической евразийской безопасности, то она должна включать в себя борьбу с терроризмом, другими современными угрозами, которые, по нашей оценке, в обозримой перспективе никуда не исчезнут. Конечно, должны быть разговоры, как я уже отметил, и об экономических аспектах безопасности, чтобы максимально рационально расходовать средства, которые Бог и природа дали странам нашего континента. И, безусловно, культурно-гуманитарный аспект безопасности — это важно, чтобы не было попыток навязывать кому-то идеологию», — отметил министр.
В форуме приняли участие более 1500 делегатов из 71 страны и международных организаций, включая ООН, БРИКС, ОДКБ, СНГ и ШОС. На площадке также работала выставка, где показали разработки в сфере безопасности — от пограничного комплекса «Импульс-Дозор» до разведывательно-ударного комплекса «Орион-Э».