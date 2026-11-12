Более 70 стран приняли участие в первом Международном форуме обеспечения коллективной безопасности

В Москве 10 и 11 ноября прошел первый Международный форум обеспечения коллективной безопасности, в котором приняли участие представители более 70 стран. Об этом сообщила пресс-служба Фонда Росконгресс .

Организаторами выступили Министерство иностранных дел России и Фонд Росконгресс при поддержке правительства. Форум провели в рамках председательства России в ОДКБ под девизом «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель, общая ответственность».

В приветствии участникам президент России Владимир Путин отметил, что мероприятие собрало представителей власти, военных ведомств, предприятий ОПК, ученых и экспертов из стран — членов ОДКБ. По его словам, важно и дальше наращивать потенциал организации, координировать усилия в сфере обороны, борьбы с терроризмом, киберпреступностью и нелегальной миграцией.