Западная кампания по отмене русской культуры и всего русского заранее обречена на провал. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в видеообращении на церемонии вручения премии фонда «Русский мир» «За вклад в мировую русистику имени Виталия Костомарова», сообщило РИА «Новости» .

Глава дипломатического ведомства отметил, что премия стала достойным ответом России на развязанную Западом кампанию отмены русской культуры. Ее инициаторы пытаются бороться с ней, в том числе, через поддержку оголтелой русофобии нацистского режима на Украине.

«Эта компания, нет никаких сомнений, обречена на провал», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД добавил, что русский язык и великое русское слово обеспечивают связь поколений на протяжении веков.

Ранее бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей назвал невежественностью и безумием нападки западных политиков на русскую культуру.