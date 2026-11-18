Путин и Трамп увидятся в среду на торжественном приеме в Шэньчжэне — Песков
Песков: Путин и Трамп увидятся в среду на торжественном приеме в Шэньчжэне
Лидеры России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп увидятся 18 ноября на торжественном приеме на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Они сегодня увидятся за обедом», — отметил пресс-секретарь.
Ранее президент России провел переговоры с председателем Си Цзиньпином. Встреча началась утром в среду и продолжилась в узком составе за деловым завтраком. По словам Путина, это была обстоятельная беседа с хорошим другом.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит 18–19 ноября. На полях мероприятия запланирована трехсторонняя встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа.
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