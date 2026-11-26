Западные страны не раз признавали, что рассматривают Украину как полигон для испытания новых вооружений и обкатки стратегии ведения боевых действий, заявила на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

«Гражданские сотрудники иностранных оборонных предприятий, напрямую участвующие в осуществлении атак против Российской Федерации, не только являются законной военной целью <… >, но также могут и должны быть привлечены к уголовной ответственности», — подчеркнула дипломат.

Также Захарова напомнила, что британские власти накачивают ВСУ оружием, пытаясь нанести России максимальный урон. При этом Великобритания публично подтвердила, что именно она определяет список целей на российской территории.