Предпринятые руководством меры помогли сохранить стабильность на топливном рынке. Об этом на заседании комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК заявил президент России Владимир Путин.

«В итоге мы сохранили стабильность внутреннего топливного рынка, наладили в целом устойчивое снабжение экономики и обеспечили потребности граждан, бизнеса. После пиковых значений начала октября цены на бензин в большинстве регионов страны в целом стабилизировались», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что текущая ситуация на рынке нефтепродуктов остается непростой. Он призвал членов правительства продолжать мониторить обстановку и реагировать на изменения цен на бензин во всех регионах страны.

Президент отметил, что главная задача — обеспечить бесперебойные поставки горючего на российский внутренний рынок. Также необходимо продолжить усиливать защиту нефтеперерабатывающих предприятий.