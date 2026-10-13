Фейк: после атаки на дата-центры «Яндекса» упала активность пророссийских ботов

В соцсетях распространилась информация о том, что после ударов украинских беспилотников по дата-центрам «Яндекса» в США и Европе якобы резко сократилась активность пророссийских ботов. Авторы публикаций утверждают, что уменьшилось количество антиукраинских комментариев, лайков и репостов, а некоторые аккаунты перестали публиковать сообщения. В подтверждение приводят статистику интернет-трафика. 360.ru проверил эти сообщения.

Фейк

Авторы публикаций утверждают, что после ударов ВСУ по дата-центрам «Яндекса» заметно снизилась активность пророссийских аккаунтов в зарубежных социальных сетях. В частности, пользователи X якобы стали реже встречать антиукраинские комментарии, а некоторые аккаунты прекратили активность после удара по дата-центру во Владимире.

В качестве примера приводят публикации президента США Дональда Трампа с критикой украинского правительства. Утверждается, что количество их репостов сократилось на 37% по сравнению с аналогичными сообщениями.

Также сообщается о снижении активности аккаунтов, поддерживающих различные политические движения, включая сторонников независимости Техаса и немецкую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). Кроме того, якобы уменьшилось число пользователей, публикующих враждебные комментарии об украинцах от имени поляков и о поляках от имени украинцев. О сокращении активности российских ботов в интернете заявил и президент Украины Владимир Зеленский.

Правда

Основанием для подобных утверждений стал график компании Cloudflare. Однако он отражает активность поискового робота «Яндекса», а не аккаунтов, публикующих комментарии в социальных сетях.

Дата-центры «Яндекса» действительно подверглись атакам беспилотников. Восьмого октября удар пришелся по объекту в Сасове, 9 октября — в Калуге, а 11 октября — во Владимире. После последней атаки работа владимирского дата-центра полностью остановилась.

Однако термин «бот» в статистике Cloudflare имеет другое значение. Так компания называет автоматизированные программы, которые обращаются к сайтам. Речь необязательно идет об аккаунтах в социальных сетях, распространяющих политические сообщения.

В частности, YandexBot — это поисковый робот, который индексирует страницы сайтов для поисковой системы «Яндекса». Статистика Cloudflare отражает его обращения к интернет-ресурсам, использующим инфраструктуру компании, а не количество публикаций, комментариев, лайков или репостов в X и Telegram.

Почти весь этот трафик — сам поисковик. Около 99,6% запросов из сети «Яндекса» автоматические, и в основном это обычная индексация. На ЯндексБот приходится 99,8% проверенного бот-трафика из России на Cloudflare. Сгорел дата-центр, поэтому замолчал поисковый робот.

Даже приведенный одним из авторов постов — Игалем Левиным — польский источник прямо говорит, что атака не коснулась ботов в соцсетях типа x.com, а напрямую касается именно поискового робота.

Отдельные вопросы возникли и к графику, который использовали для подтверждения падения активности аккаунтов, поддерживающих немецкую партию «Альтернатива для Германии». На изображении утверждалось, что соответствующий показатель снизился на 56%.

Однако у графика отсутствовали источник данных и описание методики подсчета. Кроме того, значение «−56%» было указано за 13 октября, хотя сам график опубликовали около двух часов ночи 12 октября. Несмотря на это, публикация депутата Европарламента Томаша Здеховского с изображением набрала более трех миллионов просмотров.

Позднее выяснилось, что график о поддержке АдГ создал с помощью нейросети 24-летний житель Германии. Это установил немецкий журналист, который также обнаружил первоначальную версию изображения. В нижней части оригинала находилась отметка о генерации с использованием искусственного интеллекта.

Недостаток доказательств отмечали и зарубежные СМИ. В частности, финская телерадиокомпания Yle указала, что заявления Владимира Зеленского и депутата Европарламента от Финляндии Вилле Ниинистё о снижении активности пророссийских ботов основаны на личных наблюдениях и не подкреплены фактическими данными.

Таким образом, информация о том, что удары по дата-центрам «Яндекса» привели к сокращению активности пророссийских ботов в зарубежных социальных сетях, не получила подтверждения. Статистика Cloudflare показывает снижение активности поискового робота YandexBot, а не политических аккаунтов. При этом один из распространяемых в качестве доказательства графиков оказался сгенерированным нейросетью.

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