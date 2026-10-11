360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Дмитриев предложил Boring Company построить туннель между Россией и США

    Фото: РИА «Новости»

    Компании Boring Company, принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску, следует начать строить туннель между Россией и США. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев написал в соцсети X.

    Проект он назвал «туннелем Путина — Трампа». По его словам, он объединит Россию и США, Евразию и Америку. В публикации Дмитриев также разместил примерную схему прохождения туннеля под Беринговым проливом.

    В октябре 2025 года он уже говорил о возможности строительства межконтинентального туннеля между Аляской и Россией с помощью технологий Boring Company. Тогда он оценивал стоимость проекта примерно в восемь миллиардов долларов, а срок — примерно в восемь лет.

    В июне бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман заявил, что современные технологии могут позволить построить такой туннель между Аляской и Чукоткой.

    Читайте также

    Илон Маск призвал Украину найти нового лидера

    White House

    Трамп захотел переименовать Тихий или Атлантический океан

    Минфин США выдал временную лицензию на поставки дизтоплива из России

    Илон Маск призвал Украину найти нового лидера

    White House

    Трамп захотел переименовать Тихий или Атлантический океан

    Минфин США выдал временную лицензию на поставки дизтоплива из России