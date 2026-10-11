Дмитриев предложил Boring Company построить туннель между Россией и США

Компании Boring Company, принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску, следует начать строить туннель между Россией и США. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев написал в соцсети X .

Проект он назвал «туннелем Путина — Трампа». По его словам, он объединит Россию и США, Евразию и Америку. В публикации Дмитриев также разместил примерную схему прохождения туннеля под Беринговым проливом.

В октябре 2025 года он уже говорил о возможности строительства межконтинентального туннеля между Аляской и Россией с помощью технологий Boring Company. Тогда он оценивал стоимость проекта примерно в восемь миллиардов долларов, а срок — примерно в восемь лет.

В июне бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман заявил, что современные технологии могут позволить построить такой туннель между Аляской и Чукоткой.